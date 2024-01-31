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تَوافق حول "الدرة" و"فلسطين واليمن" و"سيادة الكويت على أراضيها".. بيان مشترك في ختام زيارة أمير الكويت للمملكة

أكدا أهمية توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بينهما واتفقا على زيادة التسهيلات للمستثمرين ونوها بجهود مجموعة أوبك بلس