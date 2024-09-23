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حصيلة قياسية في 24 ساعة.. مبيعات "مليونية" لسوق الإبل بمهرجان "جادة الطائف"
مستثمر في قطاع الإبل يؤكّد أنّ المزادات في السيدة والحراجات تشهد إقبالًا لافتًا
سجلت مزاداتُ الإبل بأسواق مهرجان جادة الإبل في الطائف، رقمًا قياسيًّا وصفقات مليونية وصلت قيمتها إلى نحو 10 ملايين ريال خلال الـ24 ساعة الماضية.
وكشف المستثمر في قطاع الإبل "فواز الذيابي" أن مزادات أسواق الإبل حقّقت مبيعات كبيرة وصفقات مليونية تجاوزت خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 10 ملايين.
وأشار إلى أن سوق الإبل بالسيدة والحراجات يشهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، وسجّل مبيعات يومية كبيرة من خلال المزادات على الإبل جملة وتفريد"، شاملة ومتنوعة لجميع مستويات الإبل من فرديات وبداوة ومقاني، وغيرها.
وتعتبر مهرجانات الإبل أحد الأنشطة التي تقدم خدمة تراثية واقتصادية عالية المردود، كما أنها تنسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية، ويُعدّ رافدًا مهمًّا للكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا القطاع.