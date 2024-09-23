حصيلة قياسية في 24 ساعة.. مبيعات "مليونية" لسوق الإبل بمهرجان "جادة الطائف"

وتعتبر مهرجانات الإبل أحد الأنشطة التي تقدم خدمة تراثية واقتصادية عالية المردود، كما أنها تنسجم مع رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الموارد الاقتصادية، ويُعدّ رافدًا مهمًّا للكثير من المواطنين والمستثمرين في هذا القطاع.