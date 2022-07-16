توزيع 12 مليون لتر من ماء زمزم على الحجاج بالمسجد الحرام

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني، أن الإدارة وزعت "990" ألف لتر، من خلال توزيعها، "3" ملايين عبوة سعة "330 مل"، و"11" مليونًا و"10" آلاف لتر، وزعت من خلال "25" ألف حافظة للماء المبارك، سعة "40" لترًا، موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته، ومرافقه الخارجية، تتم تعبئتها خمس مرات يوميًّا، إضافة إلى "80" عربة ذكية سعة "80" لترًا، والمشربيات والخزانات المنتشرة بأرجاء المسجد الحرام وساحاته.