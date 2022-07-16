توزيع 12 مليون لتر من ماء زمزم على الحجاج بالمسجد الحرام

وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حوالي "12" مليون لتر من ماء زمزم، داخل المسجد الحرام، على حجاج هذا العام "1443هـ" خلال الفترة من "1" ذي الحجة إلى "15" ذي الحجة.
وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن الزهراني، أن الإدارة وزعت "990" ألف لتر، من خلال توزيعها، "3" ملايين عبوة سعة "330 مل"، و"11" مليونًا و"10" آلاف لتر، وزعت من خلال "25" ألف حافظة للماء المبارك، سعة "40" لترًا، موزعة في أنحاء المسجد الحرام وساحاته، ومرافقه الخارجية، تتم تعبئتها خمس مرات يوميًّا، إضافة إلى "80" عربة ذكية سعة "80" لترًا، والمشربيات والخزانات المنتشرة بأرجاء المسجد الحرام وساحاته.
وقال الزهراني: يتم توزيع عبوات ماء زمزم من خلال "300" حقيبة متنقّلة، وأن خدمات ماء زمزم يقدمها "1150" عاملًا.
وأكد أنه يتم غسل وتعقيم الحافظات والحقائب المتنقّلة والعربات بشكل دوري في خلال وقت قياسي وعبر عمالة مستوفية لكافة المعايير الصحية، وعبر مضخات موفرة للمياه وتنظيفها بمنظفات صديقة للبيئة ثم شطفها وتعقيمها وتجفيفها وتجهيزها للاستخدام، ويشرف عليها "150" مشرفًا للتأكد من تطبيق كافة برامج العمل الخاصة بنقل وتوزيع الحافظات وغسلها في مغسلتين؛ إحداهما ببدروم توسعة الملك عبدالله، والأخرى بالدور الأرضي جانب باب "64"، ثم توزيعها في أرجاء المسجد الحرام بإحداثيات يتم اختيارها وفق معايير تراعي كثافة الوافدين عبر مداخل ومخارج المسجد الحرام وأماكن المصليات والمشايات؛ حرصًا على وصول الماء المبارك لحجاج بيت الله الحرام.
ولفت الزهراني إلى أن جميع حافظات الماء المبارك داخل المسجد الحرام تخضع لفحص على مدار الساعة من منسوبي مختبر زمزم، وبمجموع عينات تزيد على "70" عينة يوميًّا، عبر منظومة عمل تستمر على مدار "24" ساعة.
وقال "الزهراني": تسعى الإدارة ضمن برامجها التطويرية لمنظومة الخدمات الميدانية إلى تدعيم حافظات زمزم بوسائل رقمية تساهم في التسهيل على ضيوف الرحمن، تماشيًا مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية للرئاسة "2024"، وسعيًا لمواءمة مستهدفات رؤية المملكة "2030".
واختتم بأن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية ووكيل الرئيس العام بالمسجد الحرام للشؤون التنفيذية والتطويرية محمد بن مصلح الجابري.