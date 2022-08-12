واجب شرعي ووطني.. "الماجد" يدعو للإبلاغ عن أي حالة اشتباه إرهابية

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية لها تاريخ مشرف ومشرق في محاربة الفكر المتطرف ومحاصرته؛ ولذلك تنعم المملكة والعالم بفضل الله ثم بفضل هذه الجهود الكبيرة، داعيا الجميع إلى ضرورة التيقظ الدائم والوعي بخطورة هذا الفكر المتطرف الخبيث، وقد حذرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من هذه الفئة ومن خطرهم ومن فكرهم الخبيث بمحاصرته واجتثاثه بكل الجهود الأمنية والفكرية والتربوية والتعليمية والدينية.