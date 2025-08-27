معرض البنية التحتية العالمي يعود إلى الرياض، ليجمع كبار صناع القرار ومقدمي الحلول الذين يدعمون حملة الاستثمار في المملكة العربية السعودية التي تبلغ تريليون دولار.

تعمل خطة الاستثمار في المملكة العربية السعودية البالغة تريليون دولار على إعادة تشكيل المشهد الحضري والاقتصادي ويعود معرض البنية التحتية العالمي إلى الرياض لربط الأفراد والحلول التي تقود هذا التحول (المصدر: نايت فرانك). يُعقد الحدث في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC)، تحت رعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض (RIPC)، حيث يشارك المركز أيضاً كشريك استراتيجي.
يُعد معرض البنية التحتية العالمي، في نسخته الرابعة، بمثابة بوابة للشراكات رفيعة المستوى، والتواصل التجاري، والريادة الفكرية. يُقام الحدث بالتزامن مع المعرض السعودي للمدن الذكية.
يغطي المعرض مساحة 25,000 متر مربع، وسيضم أكثر من 300 عارض من أكثر من 25 دولة، بما في ذلك النمسا، البحرين، بلجيكا، الصين، مصر، ألمانيا، الهند، إيطاليا، بولندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ستعرض العلامات التجارية الرائدة من جميع أنحاء العالم التطورات في مجالات الاتصال الحضري، والبنية التحتية الرقمية، وأنظمة محطات الطاقة، والاتصالات.مع توقع حضور أكثر من 15,000 زائر من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك أصحاب المشاريع الكبرى ومخططي ومهندسي السكك الحديدية والنقل وغيرهم، يوفر الحدث مساحة لتبادل المعرفة، وعرض التكنولوجيا، والتواصل المباشر مع أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال محمد كازي، النائب الأول لرئيس شركة "دي إم جي إيفنتس": (dmg events) "تضع طموحات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية معايير دولية جديدة، مع مشاريع لا تلبي الاحتياجات المحلية فحسب، بل تضع المملكة أيضاً كمركز للتجارة والاستثمار الدولي. يعد معرض البنية التحتية العالمي (المعروف سابقاً باسم معرض البنية التحتية السعودي) نقطة التقاء للمشترين الجادين والعلامات التجارية التي تتطلع إلى المساهمة في هذا التحول، مما يتيح إقامة شراكات استراتيجية وتقديم حلول متقدمة إلى السوق". وأضاف: "تماشياً مع رؤية 2030، يؤكد الحدث التزامنا بتمكين الروابط والرؤى التي ستعزز مستقبل البنية التحتية في المملكة".
استجابة لاحتياجات الصناعة التي تقودها المشاريع الكبرى والضخمة، والتوسع الحضري، ودمج التقنيات المتقدمة، يجمع المعرض مزيجًا من الشركات المحلية والدولية من مختلف القطاعات الرئيسية. ستعرض الشركات المحلية، مثل "العيوني" (Al Ayuni)، المقاول السعودي الذي يقود البنية التحتية الوطنية؛ و"سعودي أرابيان أمانتيت" (Saudi Arabian Amiantit)، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع الأنابيب والخزانات؛ و"يونماك" (UNIMAC)، المتخصصة في الأعمال المدنية الثقيلة؛ و"مجموعة بن لادن السعودية" (Saudi Binladin Group)، وهي أحد أكبر مجموعات مقاولات البناء في المملكة؛ و"شبه الجزيرة للمقاولات" (SAJCO)، وهي مقاول مخضرم في مجال البنية التحتية، سوف تسلط الضوء على إسهاماتها في المشاريع الوطنية، التي تدعم أهداف البنية التحتية في شبكات المدن والنقل والمرافق.
وفي إشارة إلى دور مجموعة العيوني القابضة في هذا التحول الوطني، قال المهندس يوسف عبد الله المطلق، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "نحن نؤمن بأن البنية التحتية ليست مجرد مشاريع، بل هي استثمار في الأفراد، والاقتصاد، والمستقبل الذي نطمح إليه جميعاً. نمضي قدماً بثقة نحو تحقيق بنية تحتية ذكية تلهم وتخدم الأجيال القادمة."
سيقدم العارضون الدوليون، مثل "ماكافيري" (Maccaferri)، المعروفة بالحلول الهندسية في القطاعات المدنية، والجيوتقنية، والبيئية؛ و"نميتشيك جروب" (Nemetschek Group)، الرائدة في توفير البرمجيات لصناعات الهندسة المعمارية، والهندسة، والبناء؛ و"ويسترن باينونا جروب" (Western Bainoona Group)، الشركة الرائدة في مشاريع الطرق والبنية التحتية؛ و"راشمي ميتاليكس ليميتد" (Rashmi Metaliks Limited)، الشركة الرائدة في تصنيع الصلب، تقنيات متقدمة وخبرة عالمية إلى السوق المحلي.
يُعد "منتدى البنية التحتية العالمي" (Global Infrastructure Forum)، الذي يُنظم بالاشتراك مع مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض، ميزة أساسية في الحدث، وهو مصمم لمعالجة أبرز التحديات والفرص في الصناعة. يُعقد المنتدى تحت شعار "توسيع الطموح. تنفيذ الرؤية. تمكين النمو"، وسيشعل مناقشات ستشكل مستقبل البنية التحتية في المملكة العربية السعودية وتترجم أهداف رؤية 2030 إلى استراتيجيات بنية تحتية قابلة للتنفيذ.
ستغطي الجلسات الرئيسية مواضيع مثل تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لبنية تحتية أكثر ذكاءً، ونماذج التمويل المبتكرة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والتخطيط المتكامل للبنية التحتية، وبناء المرونة مع تحقيق التوازن بين التنمية والاستدامة. سيتصدر المنتدى قادة بارزون في الصناعة، من بينهم المهندس فهد سليمان البداح، الرئيس التنفيذي لمركز مشاريع البنية التحتية بالرياض؛ وهاربريت هانجرا، مدير البنية التحتية والتنقل والمرافق في الهيئة الملكية لمحافظة العلا؛ وبدر محمد التميمي، نائب رئيس التخطيط في مركز مشاريع البنية التحتية بالرياض؛ وساشا سود، المدير الأول للمدن الذكية في "أتكنزرياليس" (AtkinsRéalis)، وغيرهم.
وباستكماله للمنتدى، سيقدم "Infra360" سلسلة من المحادثات الفنية المركزة، وعروض المنتجات، والجلسات التفاعلية المصممة للممارسين في الصناعة. ستمنح هذه الجلسات المهندسين والمخططين والمقاولين فرصة للتفاعل مباشرة مع مزودي التكنولوجيا، واستكشاف دراسات الحالة، واكتساب رؤى عملية للحلول التي يمكن تطبيقها فوراً في المشاريع القائمة.
يُقام معرض البنية التحتية العالمي بالتزامن مع معرض المدن الذكية السعودي. لمزيد من المعلومات وللتسجيل في الحدث، يرجى زيارة: www.globalinfrastructureexpo.com و www.smartcitiessaudiexpo.com
يُعد معرض البنية التحتية العالمي (المعروف سابقاً باسم معرض البنية التحتية السعودي) الحدث الوحيد الذي يغطي كامل قطاعات البنية التحتية في المنطقة. يركز المعرض على ثلاثة محاور رئيسية في الصناعة، وهي: النقل، والمرافق، والتقنيات الذكية، ويُقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025.
يُقام المعرض السعودي للمدن الذكية بالتزامن مع سلسلة معارض البنية التحتية، وهو مصمم لاستكمال استراتيجيات التنمية الحضرية في المملكة من خلال عرض حلول مبتكرة وذكية لتطوير المدن الذكية.
يغطي الحدثان معاً مختلف المنتجات والخدمات والتقنيات في قطاعي البنية التحتية والمدن الذكية، مما يضمن وصولاً ميسراً للمشترين الرئيسيين الذين يحضرون الحدث. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.globalinfrastructureexpo.com و www.smartcitiessaudiexpo.com.
تُعد "دي إم جي إيفنتس" منظماً رائداً للفعاليات المباشرة وناشراً للمجلات التجارية والخدمات المعلوماتية. نهدف إلى إنشاء أسواق ديناميكية تربط الشركات بالمجتمعات المناسبة، مما يسرّع نموها في المشهد الحالي سريع التطور.
بفضل تواجدها في أكثر من 25 دولة وتنظيمها لأكثر من 115 حدثاً سنوياً، تُعد "دي إم جي إيفنتس" رائداً عالمياً في هذا القطاع. نجذب سنوياً أكثر من 650,000 زائر ومشارك، وننظم فعاليات في قطاعات البناء، والضيافة، والتصميم الداخلي، والطاقة، والدهانات، والترفيه، والنقل.
ولتقديم خدمة أفضل لعملائنا، تمتلك "دي إم جي إيفنتس" مكاتب في 10 دول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة، وكندا، وسنغافورة. بفضل تواجدنا الميداني، يمكننا فهم احتياجات السوق بشكل أفضل وتنمية العلاقات لخلق تجارب لا تُنسى لزوارنا.
تشمل فعالياتنا الرائدة: "Big 5 Global"، و"The Hotel Show"، و"INDEX"، و"ADIPEC"، و"Gastech". لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.dmgevents.com. تأسست "دي إم جي إيفنتس" في عام 1989، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ "ديلي ميل آند جنرال تراست بي إل سي" (DMGT)، وموقعها: www.dmgt.co.uk.