"اليحيى" يدشّن خدمات إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر منصة "أبشر"

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشّن وكيلُ وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض، اليوم؛ خدماتٍ إلكترونية جديدة للأحوال المدنية عبر منصة "أبشر"، بالتعاون مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ممثلة في مركز المعلومات الوطني، بحضور مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام الوقيت، وعدد من قيادات الوزارة والمركز والأحوال المدنية.