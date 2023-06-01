25 ألف شجرة.. الباحة تسجل إنتاج أكثر من 20 ألف طن من المانجو سنويًّا

سجلت منطقة الباحة، إنتاج أكثر من 20 ألف طن من المانجو سنويًّا عبر المزارع الموجودة بالمنطقة، والتي تحتوي على 25 ألف شجرة، وتتمثل الأصناف في التومي، والجلن، والبلدي، والزبدة، وغيرها.