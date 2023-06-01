25 ألف شجرة.. الباحة تسجل إنتاج أكثر من 20 ألف طن من المانجو سنويًّا

سجلت منطقة الباحة، إنتاج أكثر من 20 ألف طن من المانجو سنويًّا عبر المزارع الموجودة بالمنطقة، والتي تحتوي على 25 ألف شجرة، وتتمثل الأصناف في التومي، والجلن، والبلدي، والزبدة، وغيرها.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أنه بداية من شهر مايو يحصد مزارعو منطقة الباحة محصولهم من المانجو، ويستمر حصاد المحصول لأكثر من ثلاثة أشهر.
وأكد دعم الوزارة لزراعة المانجو والفواكه الاستوائية، بتوفير الدعم الفني والتقني للمزارعين؛ فقد نجحت في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، والجامعات للتوعية وإقامة الندوات والمحاضرات، وتقديم النشرات الإرشادية وبرامج التوعية المختلفة.
وأشار إلى عقد الوزارة للدورات التوجيهية للمزارعين في بداية كل موسم، ومساعدتهم تجاه طرق القضاء على أمراض المحصول؛ مما يسهم -إلى حد كبير- في تطوير زراعة هذه الفاكهة والتوسع فيها والسعي لزيادة إنتاجها.
ونوّه المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة، بأن إقامة مهرجان المانجو الأول هذا العام بمحافظة المخواة؛ يأتي كدعم للمزارعين، وتسويق منتجاتهم، ولتعريف الزائر والمهتم بهذه الفاكهة وتشجيع المزارعين لتطوير هذه الزراعة.