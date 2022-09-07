شاهد.. مزارعو الأفلاج يستعرضون منتجاتهم بمهرجان التمور

يستعرض أكثر من 50 مزارعًا منتجات نخيلهم المتميزة بمهرجان الأفلاج للتمر، الذي تنطلق فعالياته مساء اليوم الأربعاء.
وتنتج "نخيل الأفلاج" أكثر من عشرة أصناف تمور سنويًّا؛ أشهرها: الخلاص والصقعي والنبت والصفري والسري والقطارة وخلاصة فارس وخلاص الشيوخ وأم قوز والهلالي.
وتتميّز "تمور الأفلاج" بالجودة العالية، وكان قد صرح شيخ التمور بالأحساء عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية عبد الحميد بن زيد الحليبي، بأن مزارع نخيل الأفلاج حاليًّا تعيش ذروة الشباب والتميز لنخيلها.
وقال: حازت المزارع على ثلاثة أمور: أولها اختيار الصنف حيث اختار مزارعو الأفلاج الصنف الجيد وهو "الخلاص"، والأمر الثاني هو أراضي مزارع النخيل في الأفلاج جديدة.
أمّا الأمر الثالث فهو طقس الأفلاج الملائم لغرس النخيل، وخصوصًا "الخلاص".