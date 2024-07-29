بـ 14.13 مليون دولار الصندوق السعودي للتنمية يدعم قطاع النقل في كوسوفو

وتُعد هذه الاتفاقية امتدادًا للمشروع الذي موّله الصندوق في عام 2013م، للإسهام في تطوير الطريق السريع وإعادة تأهيله، بالإضافة إلى تأهيل الخدمات الأساسية في التصريف والتوسعة لمسارات الطريق ليصل امتداده إلى (27) كم، ورفع مستوى السلامة والحد من الحوادث وتسهيل الحركة المرورية فيه، كما تبلغ المركبات التي تستفيد من الطريق قرابة (27.000) مركبة يوميًا، وسيدعم المشروع النمو الاجتماعي والاقتصادي بين المناطق، وخلق فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، لتشكّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في مدن ومجتمعات محلية مستدامة.