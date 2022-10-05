"الكهرباء" ترمي بالكرة في ملعب "الإسكان": جاهزون لبدء تنفيذ شبكة "مخطط المويه" السكني

وكانت "سبق" نشرت شكاوى ومطالبات المستفيدين من مخطط سكني بالمويه بإيصال الخدمة الكهربائية للمخطط، مشيرين إلى أنهم حصلوا على الأراضي، وتقدموا بقروض، وشيدوا منازلهم، ولا زالوا منذ ثلاث سنوات ينتظرون إيصال الكهرباء كي ينتقلوا للسكن في منازلهم التي أصبحت أشبه بالمهجورة نتيجة غياب الشبكة الكهربائية والخدمات اللازمة.