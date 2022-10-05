"الكهرباء" ترمي بالكرة في ملعب "الإسكان": جاهزون لبدء تنفيذ شبكة "مخطط المويه" السكني

أكدت الشركة السعودية للكهرباء جاهزيتها لإيصال الخدمة الكهربائية لمخطط سكني بمحافظة المويه؛ حيث وضعت الكرة في مرمى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مبينة أنها درست وصممت الشبكات، وتنتظر فقط أن تستكمل الجهات ذات العلاقة استكمال المتطلبات لتنفيذ الشبكة.
وتفصيلًا قالت الشركة ردًّا على مطالبات المستفيدين عبر "سبق": "نثمن لسعادتكم وصحيفتكم الموقّرة الدور الكبير الذي تضطلعون به في خدمة الإعلام الوطني الهادف، ونشير إلى الموضوع المنشور في صحيفتكم، بشأن إيصال الخدمة الكهربائية لمخطط المويه بمحافظة الطائف".
وأفادت الشركة بأنها تتابع موضوع إيصال الخدمة الكهربائية للمخطط؛ حيث تمت دراسة وتصميم الشبكات الكهربائية الخاصة به، والتي تتطلّب قيام الجهات ذات العلاقة باستكمال متطلبات البدء بتنفيذ الشبكات الكهربائية في المخطط، وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة.
وأكدت الشركة أنها عند استكمال هذه المتطلبات من قبل الجهات ذات العلاقة، فإن الشركة جاهزة للبدء بتنفيذ مشروع الشبكة الكهربائية لذلك المخطط.
واختتمت الشركة ردّها بعبارة: "تقديم الخدمة الكهربائية على رأس أولويات "السعودية للكهرباء"".
وكانت "سبق" نشرت شكاوى ومطالبات المستفيدين من مخطط سكني بالمويه بإيصال الخدمة الكهربائية للمخطط، مشيرين إلى أنهم حصلوا على الأراضي، وتقدموا بقروض، وشيدوا منازلهم، ولا زالوا منذ ثلاث سنوات ينتظرون إيصال الكهرباء كي ينتقلوا للسكن في منازلهم التي أصبحت أشبه بالمهجورة نتيجة غياب الشبكة الكهربائية والخدمات اللازمة.