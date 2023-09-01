احذر غرامة الـ100 ألف.. 3 أيام وتنتهي مهلة المتهربين من "الإفصاح عن الآبار"

تبقّت ثلاثة أيام فقط على المهلة التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة للإفصاح عن الآبار غير المرخّصة، التي تنتهي في 19 من الشهر الهجري الجاري؛ وذلك إنفاذًا للمادة الـ"73" من نظام المياه، التي نصت على أنه "يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة، التي تصل إلى 100 ألف ريال؛ كلُّ مَن يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره خلال المدّة المحدّدة،‏ كما تمكّنهم من الحصول على خدمات "تعميق أو تنظيف أو حفر بئر بديلة" متى ما انطبقت عليهم شروط وضوابط حفر واستخدام آبار المياه الجوفية". ‏