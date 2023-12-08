التأمينات الاجتماعية: أكثر من 1.8 مليون معاملة منجزة إلكترونياً في نوفمبر

واستعرضت المؤسسة أبرز الأرقام التي حققتها قنوات التواصل الرقمية، التي مكنت العملاء من إنجاز جميع تعاملاتهم مع المؤسسة على مدار الساعة وبكل يسر وسهولة، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي "أمين" أكثر من 34 ألف عميل لكل منهما، كما بلغ عدد مستخدمي خدمة "واتساب التأمينات" أكثر من 5 آلاف عميل، وعن عدد الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على منصة X بيّن التقرير أنها بلغت أكثر من 57 ألف استفسار، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 65 ألف اتصال.