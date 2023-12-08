التأمينات الاجتماعية: أكثر من 1.8 مليون معاملة منجزة إلكترونياً في نوفمبر

أنجزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر الماضي، أكثر من 1.8 مليون معاملة.
واستعرض التقرير الدوري للمؤسسة إجمالي المصروفات التأمينية التي صرفت خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغت مصروفات المنافع التأمينية أكثر من 10.7 مليارات ريال، فيما بلغت مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل "ساند" أكثر من 89.8 مليون ريال، كما بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 10 ملايين ريال.
وتناول التقرير أبرز الأرقام التي حققتها التأمينات الاجتماعية في مجال التحول الرقمي وأتمتة العمليات للفترة المشار إليها، حيث بلغ زوار موقع المؤسسة الإلكتروني: www.gosi.gov.sa ، ومستخدمو منصتي (تأميناتي أفراد/ أعمال) أكثر من 1.3 مليون عميل، كما بلغ عدد المستخدمين الجدد لتطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 224 ألف مستخدم، وعن عدد خطابات التعريف بالمعاش المصدرة لشهر نوفمبر الماضي بين التقرير أنها بلغت أكثر من 198 ألف خطاب.
واستعرضت المؤسسة أبرز الأرقام التي حققتها قنوات التواصل الرقمية، التي مكنت العملاء من إنجاز جميع تعاملاتهم مع المؤسسة على مدار الساعة وبكل يسر وسهولة، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين من خدمتي الزيارة الافتراضية والإنسان الرقمي "أمين" أكثر من 34 ألف عميل لكل منهما، كما بلغ عدد مستخدمي خدمة "واتساب التأمينات" أكثر من 5 آلاف عميل، وعن عدد الاستفسارات الواردة لحساب المؤسسة للعناية بالعملاء على منصة X بيّن التقرير أنها بلغت أكثر من 57 ألف استفسار، فيما بلغ عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال الهاتفي لخدمة العملاء أكثر من 65 ألف اتصال.
وبخصوص جهود المؤسسة في مجال تعزيز الالتزام التأميني وتطبيق مبادئ السلامة والصحة المهنية لدى أصحاب العمل، بيّنت المؤسسة أن عدد زيارات الالتزام التأميني للمنشآت وأصحاب العمل التي تمت خلال فترة التقرير بلغت أكثر من 15 ألف زيارة، فيما بلغ عدد اللقاءات والورش الميدانية 45 لقاءً وورشة عمل، تناولت تعزيز مفهوم الالتزام التأميني وأهمية السلامة والصحة المهنية في مقر العمل، والتعريف بمزايا ومنافع المشترك وصاحب العمل، وكذلك التسهيلات التي تقدمها المؤسسة في ظل نظام التأمينات الاجتماعية.
وحول أبرز الملاحظات المرصودة على أصحاب العمل في هذا السياق بيّنت المؤسسة أنه تم رصد أبرز ثلاث ملحوظات تتمثل في تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل، وعدم الالتزام بتهيئة وتوفير أنظمة إطفاء الحريق، وعدم الالتزام بتوفير أدوات الوقاية والحماية الشخصية.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أعلنت مؤخراً عن انخفاض إصابات العمل المسجلة خلال الربع الثالث للعام الحالي 2023م مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بنسبة 13.6% حيث يمثل خفض إصابات العمل المسجلة أحد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة.