ولي العهد يلتقي عددًا من قادة الدول العربية ويستعرض العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع مع الأشقاء

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وذلك خلال لقاءات منفصلة على هامش انعقاد "قمة الرياض العربية - الصينية للتعاون والتنمية" المنعقدة في الرياض.
وجرى خلال اللقاءات استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين السعودية والأشقاء، وآفاق التعاون، والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاءات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.