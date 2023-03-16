وزير الخارجية: المملكة تعلن رغبتها في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام تبيانًا لحقوقها التي كفلتها الشريعة

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم: إن المملكة بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي عقدت عددًا من المؤتمرات خلال العام الماضي، أبرزها الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء، والتي نتج عنها إقرار اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين تلك الجهات والمؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة، وفي هذا الإطار، فإن المملكة تعلن رغبتها في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام؛ تبيانًا لحقوقها التي كفلتها الشريعة، وتأكيداً لدورها الفاعل.