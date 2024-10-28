"التدريب التقني" تصدر 50 رخصة لمنشآت تدريب أهلية جديدة في سبتمبر

ومن بين المخالفات التي تمّ رصدها، هي: الإخلال بشروط الإعلان عن البرامج التدريبية، وإصدار شهادات غير مطابقة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب، إضافةً إلى عدم التزام المنشآت بضوابط عقد الدورات التطويرية، وعدم البدء بإجراءات تجديد الرخصة قبل ثلاثة أشهر من انتهائها، والتعاون مع جهات أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة.