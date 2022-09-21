مُجسدًا أروع درجات البر.. شاب ينهي معاناة والدته ويتبرع لها بإحدى كليتيه

وقال "المزيني": سعدت جدًا بعد أن تطابقت الفحوصات الطبية بيني وبين والدتي، وزادت فرحتي بعد نجاح العملية -ولله الحمد- مؤكدًا أن ما قدّمه لوالدته بتبرعه لها بإحدى كليتيه لا يوازي شيئًا أمام ما قدمته له من رعاية واهتمام وتضحيات منذ ولادته وحتى اليوم.