فيديو إعصار تيج يصل سقطرى.. أمطار غزيرة ورياح شديدة في الجزيرة اليمنية

وحول تطورات الحالة المدارية "تيج"، قال في تصريح لـ"سبق"، يوم السبت: "حالياً هي مرصودة كإعصار من الدرجة الأولى، وهناك توقعات أن يتطور إلى إعصار من الدرجة الثانية خلال الاثنتي عشرة ساعة المقبلة، وخلال أربع وعشرين ساعة سيتطوّر إلى إعصار من الدرجة الثالثة، وفق التوقعات مقابل شواطئ حضرموت والمهرة، ثم يضعف إلى عاصفة مدارية، ثم إلى منخفض مداري عميق عند وصوله إلى صحراء الربع الخالي".