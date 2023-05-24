"موهبة": هذا موعد إطلاق برنامج التطوير المهني للممارسين التربويين منفذي البرامج الإثرائية

ويتضمن البرنامج التدريبي 30 دورة تدريبية متزامنة (وغير متزامنة)، تضم عدة موضوعات رئيسية في مجال تربية وتعليم الطلبة الموهوبين، وتركز على الاستراتيجيات الناجحة في تدريسهم وأحدث تقنيات التعليم لتوظيفها في تقديم البرامج الإثرائية، وتشمل تحليلًا للمحتوى العلمي للوحدات الإثرائية وتوظيف الأنشطة الممتدة إلى خارج الصف الدراسي؛ لإيجاد فرص تَعلم مستمرة لدى الطالب خلال يومه وإبقائه في حالة اتصال ذهني مع المفاهيم التي يتعرض لها داخل الصف.