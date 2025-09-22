نيابةً عن ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس مؤتمر "حل الدولتين" بالشراكة مع الرئيس الفرنسي

وأعرب سموه عن شكر المملكة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وللأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة، على جهودهم لإنجاح المؤتمر، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع غزة من جرائم وحشية، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشريف، واعتداءاتها على سيادة الدول، وآخرها استهداف دولة قطر الشقيقة، يرسخ القناعة بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.