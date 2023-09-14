شاهد.. رغم جهود الوزارة.. معرض "القافلة الزراعية" بشقراء بلا زوار ولا متسوقين

وأضافوا: من أسباب عدم الإقبال على المعرض أيضاً عدم إبلاغ وسائل الإعلام والمزارعين بالمعرض أو بالمشاركة فيه، حيث تم الإرسال يوم الأحد ٢٦ صفَر في بعض قروبات الواتساب بأن القافلة الزراعية الإرشادية ستنفذ عدداً من الفعاليات في القرية التراثية يومي الخميس والجمعة، ولم يفصح عن طبيعة الفعاليات وماهيتها أو يطلب من أحد المشاركة فيها".