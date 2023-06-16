أبرزتها "الجارديان"... شاهد مصافحة حارة بين ولي العهد و"ماكرون"

ويُنتظر أن يترأس ولي العهد – أثناء إقامته في فرنسا - وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو الجاري، كما سيشارك سموه في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 يونيو.