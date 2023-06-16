أبرزتها "الجارديان"... شاهد مصافحة حارة بين ولي العهد و"ماكرون"

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على لقطة المصافحة الحارة بين سمو ولي العهد، رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارة ولي العهد إلى فرنسا.
وعرضت الصحيفة البريطانية الشهيرة اللقطة كأحد أبرز صور يوم الجمعة، معلقة: "الرئيس إيمانويل ماكرون يحيي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية لدى وصوله قصر الإليزيه لإجراء محادثات".
واستقبل "ماكرون" ضيف فرنسا الكبير الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه الشهير، وعقد الزعيمان اجتماعاً ثنائياً موسعاً بحضور وفدي البلدين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، كما تم تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.
ويُنتظر أن يترأس ولي العهد – أثناء إقامته في فرنسا - وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 22 و23 يونيو الجاري، كما سيشارك سموه في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 19 يونيو.