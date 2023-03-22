استشاري عقم يكشف قصة تحقيق حلم الإنجاب لمواطنة.. بعد 11 عامًا من المحاولات

وأضاف: يرجع السبب في حالة البويضة الفارغة إلى وجود خلل جيني في الكروموسومات تكون فيه الطبقة الحامية لنواة البويضة مفقودة، ويؤدي ذلك لعدم التمكن من رؤية النواة لتبخّرها واختفائها سريعًا بعد عملية سحب البويضات، ويحدث هذا الخلل نتيجة لسبب غير معروف، وقد يحدث لدى السيدات الشابات؛ حيث إنه ليس له علاقة مباشرة بتقدم العمر ولا بنقص مخزون المبيض، وهي مشكلة صحّيّة قد تنشأ أثناء عمليات الإخصاب خارج الرحم؛ حيث لا يتمكّن الطبيب من الحصول على بويضة من الجريبات الناضجة، رغم إخضاع المرأة لإجراءات تنشيط الإباضة، وبرغم ارتفاع طبيعي لهرمون الاستروجين الذي يدلّ على التبويض.