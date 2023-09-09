"واحة الإعلام" في نيودلهي.. المملكة تبهر العالم بـ 20 مشروعًا طموحًا

تأتي النسخة الثالثة من واحة الإعلام في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تقيمها وزارة الإعلام خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023، تزامنًا مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند، لتكون بمثابة نافذة للعالم على المملكة والمشروعات المتطورة التي تنفذها مواكبة لرؤية 2030.
وتعرض الواحة ضمن 12 جناحًا، 20 مشروعًا طموحًا، لتلقي الضوء على إنجازات المشروعات التحولية الكبرى في المملكة، وتطلع عليها وسائل الإعلام والوفود المشاركة في G20 من دول العالم.
وركزت أجنحة "واحة الإعلام" على أبرز المشروعات التي تعمل عليها المملكة ضمن رؤيتها، ومن بينها نيوم، وذا لاين، وجزيرة سندالة، ومشروع أكساجون، وتروجينا، والعلا، ومشروع البحر الأحمر.
وتوضح هذه المشروعات كيف ستُسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد للمملكة، ووضعها على خريطة الريادة العالمية في التنمية والتطوير.
وعلى سبيل المثال، يوضح جناح نيوم كيف ستكون نيوم وجهة فريدة للمعيشة والعمل للعالم، تتبنى ثقافة الاستكشاف والمغامرة، وكذلك تبني نموذج جديد للاستدامة، وإنشاء معايير جديدة لصحة المجتمع وحماية البيئة.
وتضم الواحة عروضًا متنوعة لجهات حكومية مثل وزارة الطاقة، وزارة الرياضة، وزارة الثقافة ممثلة في المعهد الملكي للفنون التقليدية، ووزارة الاستثمار (استثمر في السعودية)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومنتدى مستقبل الاستثمار، وشركة البحر الأحمر الدولية، ومبادرة كنوز التي يشرف عليها مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام.
وتعرض كل من هذه الجهات أبرز إنجازاتها، ومن ضمن ذلك جناح وزارة الرياضة الذي يستعرض الفعاليّات العالمية التي أضافتها المملكة خلال فترة معينة، كذلك جزء يستعرض الإضافات الرياضية القطرية، والممثلة بكأس آسيا 2027، دورة الألعاب الإقليمية القطرية "تروجينا 2029".
كما يوجد قسم يحتوي على فعاليّات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومبادرة الملاعب الرقمية، وقسم آخر يختص بالاستثمار الرياضي، ودوره الفعّال في تحرير نمو الاقتصاد المحلي العام والرياضي الخاص.
أما جناح سدايا فيستعرض عددًا من المنتجات الرقمية والمشروعات الدولية التي نفّذتها الهيئة باسم المملكة خدمة للبشرية.
ومن بين هذه المشروعات: منظومة الاتصال المرئي الآمن (بروق)، التي نقلت أعمال قمة قادة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة عام 2020، ومبادرة القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ومبادرة (آرتاثون العالمية) التي شارك فيها فنانون كبار من 60 دولة و500 من خبراء وعلماء مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والفنانين.
كما عرضت سدايا مشروع إيليفيت Elevate الذي يعد أول مشروع عالمي لتمكين 25 ألف امرأة في العالم من خلال تدريب مخصص على تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة Google Cloud.
وتحظى أجنحة واحة الإعلام في نيودلهي بتسليط الضوء الإعلامي وزيارات المسؤولين الذين يتوقع أن يصل عددهم إلى 2000 زائر من المسؤولين المشاركين في قمة مجموعة العشرين.
وتجذب أجنحة الواحة الإعلاميين الذين قدموا للمساهمة في تغطية قمة قادة مجموعة العشرين، والذين يصل عددهم إلى 50 وسيلة إعلامية و200 إعلامي.