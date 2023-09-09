"واحة الإعلام" في نيودلهي.. المملكة تبهر العالم بـ 20 مشروعًا طموحًا

تأتي النسخة الثالثة من واحة الإعلام في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي تقيمها وزارة الإعلام خلال الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2023، تزامنًا مع مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين، وزيارة سمو ولي العهد الرسمية لجمهورية الهند، لتكون بمثابة نافذة للعالم على المملكة والمشروعات المتطورة التي تنفذها مواكبة لرؤية 2030.