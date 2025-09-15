ولي العهد يلتقي ملك الأردن على هامش القمة العربية الإسلامية في الدوحة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.