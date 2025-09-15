محليات

ولي العهد يلتقي ملك الأردن على هامش القمة العربية الإسلامية في الدوحة

ولي العهد يلتقي ملك الأردن على هامش القمة العربية الإسلامية في الدوحة
تم النشر في

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية، والجهود المبذولة تجاهها بما يدعم الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

الملك عبدالله الثاني ابن الحسين
الأمير محمد بن سلمان

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org