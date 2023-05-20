"فيصل الخيريّة" تحتفل بـ"ريانة برناوي" كأول رائدة فضاء سعودية وأول عربية تحلق في مهمة تاريخية

ونشأت "ريانة برناوي" في الرياض، وقد أظهرت دومًا شغفًا لا يتزعزع للاستكشاف والتعلّم بشكل عام، كما ذكرت في تغريدتها على حسابها الشخصي على تويتر، مما دفعها إلى مجال الأبحاث ثم الفضاء. وتمثّل رحلتها معلمًا مهمًّا في إطار تمكين المرأة، وتشديدًا على إمكانية تحقيق الأحلام مهما كبرت بالعزم والإصرار والمثابرة.