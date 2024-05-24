"الأحساء المبدعة" تستعرض الحرف اليدوية في بالارات الأسترالية

وأكد منسق الأحساء في شبكة المدن المبدعة، ومدير إدارة المنظمات الدولية إبراهيم الشبيث، أن "اللقاء سيتخلل تقديم الأحساء كوجهة سياحية رئيسية على المستوى الوطني والإقليمي، نظير امتلاكها لمقومات النجاح السياحي، وما تمتلكه الأحساء من المقومات الإبداعية ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم، إضافة إلى امتلاكها لثراء المورث التراثي والغناء التاريخي العميق، كما سيتم عرض خبرات وتجارب الأحساء في المحافظة على الحرف اليدوية والفنون الشعبية، كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً، كما سيتم عرض عينات من الأعمال اليدوية والتراثية، كما تشارك الأحساء المبدعة في عدد من ورش العمل التطويرية بين مدن الإبداع؛ بهدف التنمية المستدامة والعمل على المحافظة على التراث، إضافة إلى تبادل الخبرات والتكاملية بين المدن الأعضاء".