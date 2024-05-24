"الأحساء المبدعة" تستعرض الحرف اليدوية في بالارات الأسترالية

تشارك أمانة الأحساء في اللقاء السنوي للمدن الأعضاء في شبكة المدن المبدعة التابعة لمنظمة اليونسكو العالمية في مجال الحرف اليدوية والفنون الشعبية، وذلك في مدينة بالارات بدولة أستراليا بدءًا من 24 مايو الجاري 2024، ويأتي ذلك ضمن نيل الأحساء عضوية الانضمام للشبكة العالمية في المجال الإبداعي بمبادرة من أمانة الأحساء.
وستعرض "الأحساء المبدعة" تجربتها وخطتها في أهمية دمج وتعزيز الارتباط بين التعليم والأنشطة الثقافية والإبداعية؛ لتعزيز استدامة الحرف اليدوية والفنون الشعبية، والمشاركة في عروض أكاديمية وحلقات نقاش حول موضوع "التآزر بين الثقافة والتعليم".
وأكد منسق الأحساء في شبكة المدن المبدعة، ومدير إدارة المنظمات الدولية إبراهيم الشبيث، أن "اللقاء سيتخلل تقديم الأحساء كوجهة سياحية رئيسية على المستوى الوطني والإقليمي، نظير امتلاكها لمقومات النجاح السياحي، وما تمتلكه الأحساء من المقومات الإبداعية ما يجعلها في مصاف نظيراتها من دول العالم، إضافة إلى امتلاكها لثراء المورث التراثي والغناء التاريخي العميق، كما سيتم عرض خبرات وتجارب الأحساء في المحافظة على الحرف اليدوية والفنون الشعبية، كأول مدينة خليجية والثالثة عربياً، كما سيتم عرض عينات من الأعمال اليدوية والتراثية، كما تشارك الأحساء المبدعة في عدد من ورش العمل التطويرية بين مدن الإبداع؛ بهدف التنمية المستدامة والعمل على المحافظة على التراث، إضافة إلى تبادل الخبرات والتكاملية بين المدن الأعضاء".
وترأس وفد "الأحساء المبدعة" الدكتور إبراهيم الشبيث، ومشاركة خالد بووشل مدير إعلام أمانة الأحساء، وعبدالإله السيد الهاشم.