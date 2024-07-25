قطارات المملكة نقلت أكثر من 9.3 مليون راكب خلال الربع الثاني من 2024م

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل أرقام قياسية لقطارات المملكة تجاوزت أكثر من 9.3 مليون راكب خلال الربع الثاني من العام الحالي 2024م، وبنسبة نمو بلغت 13% ونقلت، بين المدن 2,424,570 راكبًا، بينما داخل المدن 6,876,668 راكبًا، بزيادة بلغت عن الربع الثاني من العام الماضي 2023م.