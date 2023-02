10 ملايين ريال قيمة جوائز مسابقات "بيبان 23" في ريادة الأعمال والابتكار

وتشمل الجوائز: جائزة كأس العالم لريادة الأعمال، وجائزة الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز لريادة الأعمال ودعم الأسر المنتجة، وجائزة She is next بالتعاون مع Visa، ومسابقة KPMG السنوية، وإطلاق مسابقة Women in tech، بالإضافة إلى إعلان جائزة "ابتكر" السنوية.