10 ملايين ريال قيمة جوائز مسابقات "بيبان 23" في ريادة الأعمال والابتكار

كما تتضمن المسابقات: تحدي رقمنة تجربة العميل في القطاع العقاري، وإطلاق تحدي الأمن السيبراني بالشراكة مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات "سايت"، ومسابقة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وحرب الروبوتات، ومسابقة "عزومة"، والبحث عن الروبوت من خلال العالم الافتراضي في مراكز ذكاء، وميدان للبرمجة، ومسابقة quiz U للتوظيف من شركة "عقول".