هنا وجهة مثالية للتشويق والترفيه.. مركز "قرافيتي" يعِدُ كل أفراد العائلة بتجارب لا تُنسى

يُعتبر مركز "قرافيتي" وجهة مثالية للترفيه والتسلية للأفراد والعائلات، حيث توفر العديد من الألعاب الحماسية والمثيرة للجميع، بدءًا من لعبة هاي روبز زیبلاین ومنصات ترامبلوين وحتى التسلق والسوفت بلاي، بالإضافة إلى ملعب لكرة القدم لمحبي كرة القدم.
ويتميز مركز "قرافيتي" بأنه يوفر أجواء ممتعة وآمنة للأطفال والكبار على حد سواء، حيث تم تصميم الألعاب بعناية؛ لتلبية احتياجات الزوار المختلفة، وتتيح العديد من الألعاب الفرصة للتحدي والمنافسة بين الأصدقاء والعائلات، مما يجعل الزيارة إلى مركز "قرافيتي" تجربة لا تُنسى.
وبالإضافة إلى الألعاب الحماسية، يتوفر لدى مركز "قرافيتي" قاعة حفلات للتخرج والمناسبات الخاصة، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء الاحتفال بتخرج أحبائهم والاستمتاع بأجواء الاحتفالية، كما يتوفر يومين مخصصين للسيدات الإثنين والأربعاء، حيث يمكن للسيدات الاستمتاع بأوقاتهن بصحبة صديقاتهن وأفراد أسرهن.
ويوفر مركز "قرافيتي" باقات خاصة للشركات التي تنمي روح الفريق بطريقة ترفيهية ممتعة؛ لتعزيز إنتاجية العمل.
وخصص مركز "قرافيتي" مطعم "نيوتنز" لتقديم ألذ الوجبات المتنوعة التي تحضر خصيصًا للعميل عند الطلب بوصفات شيف "نيوتنز" الخاصة.
كما وفّر مركز "قرافيتي" أوقات عمل مرنة، حيث يفتح أبوابه في فرع الرياض من الساعة 3:30 مساءً حتى الساعة 12:00 مساءً وفي فرع الخبر ومن الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 مساءً، مما يتيح للزوار الاستمتاع بالألعاب والترفيه في أوقات مختلفة من اليوم.
وبشكل عام، يعتبر مركز "قرافيتي" مكانًا رائعًا للترفيه والتسلية للأفراد والعائلات، حيث توفر أجواء ممتعة وآمنة وتجربة لا تنسى للزوار من جميع الأعمار.
ويقع مركز "قرافيتي" في حي الياسمين في الرياض ومنطقة الخبر بالشرقية، وللمزيد من المعلومات التواصل على الرقم +966115201164.