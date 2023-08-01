هنا وجهة مثالية للتشويق والترفيه.. مركز "قرافيتي" يعِدُ كل أفراد العائلة بتجارب لا تُنسى

كما وفّر مركز "قرافيتي" أوقات عمل مرنة، حيث يفتح أبوابه في فرع الرياض من الساعة 3:30 مساءً حتى الساعة 12:00 مساءً وفي فرع الخبر ومن الساعة 9:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 مساءً، مما يتيح للزوار الاستمتاع بالألعاب والترفيه في أوقات مختلفة من اليوم.