الجبير يُشارك في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ 46 لقمة قادة منظمة الجماعة الكاريبية

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بمدينة جورج تاون، في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ (46) لقمة قادة منظمة الجماعة الكاريبية (كاريكوم)، وذلك بدعوة من جمهورية غويانا التعاونية (رئيسة الدورة الحالية)، كما شارك في جلسة مغلقة كضيفٍ خاص مع قادة تلك الدول.