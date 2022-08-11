إعلان إجراءات النقل الداخلي في "تعليم عسير"

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير نتيجة إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل 1445/1444 .
وقال مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع: عدد المتقدمين بلغ 2083 متقدمًا، وبلغ عدد المنقولين 1324 معلمًا وبنسبة بلغت 63% ، وبلغ عدد المتقدمات 2447 متقدمة ، وبلغ عدد المنقولات 1296 معلمة، بنسبة 52%.
وأضاف: يمكن الاستعلام من خلال حسابات المعلمين والمعلمات في نظام نور، كما يمكنهم الاعتراض إلكترونيًا في ذات البرنامج حتى ١٥/ ٠١/ ١٤٤٤.
وأشار "فايع" إلى أن إجراءات النقل الداخلي تمت وفقًا لنظام الوزارة والآليات المتبعة نظامًا.