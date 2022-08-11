إعلان إجراءات النقل الداخلي في "تعليم عسير"

وقال مدير إدارة شؤون المعلمين محمد فايع: عدد المتقدمين بلغ 2083 متقدمًا، وبلغ عدد المنقولين 1324 معلمًا وبنسبة بلغت 63% ، وبلغ عدد المتقدمات 2447 متقدمة ، وبلغ عدد المنقولات 1296 معلمة، بنسبة 52%.