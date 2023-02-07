"الجضعي": سلامة المنتجات وتوفّرها يدعم سياحة عسير.. والقطاع الخاص يعزز مستوى الخدمات المقدمة

وأكد الدكتور "الجضعي" حرص الهيئة على التواصل مع القطاع الخاص في كل المناطق؛ لتعزيز مستوى الخدمات المقدمة ودعم الاستثمار، مبيناً "أن سلامة المنتجات وتوفرها يدعم السياحة في منطقة عسير، إذ تعدّ من أهم المناطق السياحية في المملكة، وما تشهده من تطور وتقدم".