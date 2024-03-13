تدشين برنامجيْ خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بالجبل الأسود

من جانبه، ثمّن المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود رفعت فيزتش جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمّس حاجاتهم، وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهما؛ سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقدمه من أعمال جليلة.