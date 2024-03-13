تدشين برنامجيْ خادم الحرمين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين بالجبل الأسود

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك- اليوم، برنامجيْ هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين لشهر رمضان المبارك 1445هـ في الجبل الأسود، بقاعة الاحتفالات بفندق ذا كيو بالعاصمة بودغرويشتا.
تم التدشين بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، والمفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية بالجبل الأسود رفعت فيزيتش، وعمدة العاصمة أوليفرا إيناتس، وعدد من نواب البرلمان ومسؤولي المشيخة الإسلامية.
وبلغت كميات التمور (5) أطنان من التمور، وعدد المستفيدين من هذين البرنامجيْن أكثر من (18) ألف مستفيد.
وبهذه المناسبة أكد السفير "حفظي" حِرص المملكة على تلمس احتياجات المسلمين في هذا الشهر الكريم، والتخفيف على المحتاجين منهم؛ مشيرًا إلى أن البرامج امتداد للعطاءات المتواصلة التي تُقَدّمها حكومة خادم الحرمين الشريفين للأشقاء.
من جانبه، ثمّن المفتي العام رئيس المشيخة الإسلامية في الجبل الأسود رفعت فيزتش جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، وتلمّس حاجاتهم، وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديهما؛ سائلًا الله تعالى أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يقدمه من أعمال جليلة.