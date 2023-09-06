صندوق التنمية الصناعية: أكثر من 5500 مسجل في "هاكاثون الصناعة 2"

ووصل عدد المسجلين في النسخة الثانية من الهاكاثون الذي انطلق من 13 إلى 31 أغسطس، إلى 5575 مسجلًّا؛ في حين بلغ عدد أعضاء الفِرَق المسجلة 3892 عضوًا؛ فيما وصل عدد قادة الفِرَق إلى 1683 قائدًا، شكّل عدد الذكور منهم 730 قائدًا؛ فيما جاء عدد الإناث 953 قائدة، واستحوذت الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا على النسبة الأكبر من عدد القادة بـ1110 أشخاص.