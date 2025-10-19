القصيم تستضيف بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026 للمرة الأولى في المملكة

وقال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم: "نؤكد أهمية هذه البطولة التي تستضيفها المنطقة، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بدعم الأنشطة الرياضية وتوفير كل ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية. ومنطقة القصيم تمتلك التجارب الناجحة في التنظيم والاستضافة للبطولات الآسيوية والعربية السابقة، لما لديها من بنية تحتية متكاملة ومقومات تنظيمية متميزة ستسهم بإذن الله في نجاح هذه البطولة".