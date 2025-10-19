القصيم تستضيف بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026 للمرة الأولى في المملكة

تستعد منطقة القصيم لاحتضان بطولة آسيا لدراجات الطريق 2026 للمرة الأولى في تاريخ المملكة، في حدث رياضي قاري كبير يجمع أكثر من 1500 رياضي ورياضية من 40 دولة آسيوية، خلال الفترة من 2 إلى 13 فبراير 2026م.
وقال الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم: "نؤكد أهمية هذه البطولة التي تستضيفها المنطقة، وتعكس اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بدعم الأنشطة الرياضية وتوفير كل ما يسهم في تعزيز مكانة المملكة على خارطة الرياضة العالمية. ومنطقة القصيم تمتلك التجارب الناجحة في التنظيم والاستضافة للبطولات الآسيوية والعربية السابقة، لما لديها من بنية تحتية متكاملة ومقومات تنظيمية متميزة ستسهم بإذن الله في نجاح هذه البطولة".
وتتميز منطقة القصيم بموقعها الاستراتيجي في قلب المملكة، حيث تربط بين عدد من المناطق الرئيسة، مما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لسباقات الطريق.
كما تمتاز بشبكة طرق متطورة ومشاريع نوعية في مجالات النقل والخدمات، تُعد من الأفضل على مستوى المناطق، إلى جانب الدعم المتواصل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص لجعل القصيم وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الإقليمية والدولية.
وتتضمن البطولة 24 سباقًا تُقام على مسارات أعدّت وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية، مع توزيع 72 ميدالية على الفائزين، لتكون القصيم في مقدمة المشهد الرياضي الآسيوي عام 2026.