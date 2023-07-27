خبير التواصل علي الهمامي يؤكد على دور المحتوى في استقطاب الجمهور مستشهدًا بمراحل "Threads"
أكد خبير في التواصل علي الهمامي، أن نجاح التطبيقات مرهون بتقديم شكل جديد للمحتوى؛ مشيرًا إلى أن تحليل الشبكات الاجتماعية يُعد منهجًا قديمًا حيث تطورت عبر مراحل مختلفة لتُلائم الواقع الحالي، ضاربًا حول ذلك مثلًا منصة Threads: أطلقت شركة ميتا منتجها الحديث Threads، في محاولة للنيل من المنصة ذات الشعبوية المتصاعدة Twitter؛ مشيرًا إلى أن إطلاق المنصة جاء في الوقت الذي بدأت فيه الأخيرة فرض رسوم على توثيق الحسابات، وحاولت أيضًا دفع المستخدمين لدفع المزيد للتمكن من التصفح وقراءة المنشورات؛ إلا أنها تراجعت سريعًا عن ذلك.
ولفت الخبير في التواصل علي الهمامي النظر إلى أنه منذ انطلاق المنصة بداية الشهر الجاري، انضمت ملايين المنظمات حول العالم للتواجد في المنصة الحديثة؛ حيث قام الأفراد والمنظمات بالنشر والتفاعل داخلها، والذي بلغ ذروته في السابع من يوليو الجاري.
وتابع: وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد أفصحت عن أن التفاعل انخفض منذ ذلك التاريخ بمعدل 70%؛ حيث أصبح متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم في Threads هو 4 دقائق بعد أو وصل إلى 19 دقيقة.
وأكمل: كان من أوائل المنضمين للمنصة من الوسائل الإعلامية BBC وReuters وتنافستا في معدل النشر، عدا أن الأخيرة بدأ يخف تدريجيًّا اهتمامها بالنشر.
وأشار "الهمامي" إلى أن المنصة تأتي متفرعة من منصة Instagram بتركيز أكثر على المحتوى النصي في محاولة لمحاكاة Twitter.
وأضاف: في السعودية كانت وزارة الرياضة أول منظمة حكومية تفعّل حسابها في المنصة الجديدة، ثم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم توالت المنظمات، كما كان الأفراد أيضًا متواجدين بتوقيت مبكر، ويعود ذلك إلى سهولة تفعيل الحساب خصوصًا من لديهم حسابات فاعلة في منصة Instagram التي مكنت المستخدمين من نقل ملفاتهم وبياناتهم بشكل سريع.
وتابع علي الهمامي: يأتي قرار التواجد في أي منصة حديثة نتيجة لدراسة للجمهور المستخدم للمنصة وخصائصه، وأيضًا خصائص المحتوى في هذه المنصة وخوارزمياتها.
وأفاد بأن ممارسي العلاقات العامة والتواصل ينظرون إلى أي منصة جديدة تحمل فرصًا اتصالية يتم دراستها للاستفادة من بناء حضور جيد وتواصل فاعل مع جماهيرهم.
وأشار علي الهمامي إلى أن Threads قامت نفسها بأنشطة علاقات عامة لتعزيز المحتوى المنشور عنها، وبشكل مخصص لكل فئة من المستخدمين عبر المنصات الإخبارية وصناع المحتوى والمدونات.
وأردف: لنا في تطبيق ClubHouse مثال للتطبيق الذي قدم شكلًا مختلفًا كانت له نسبة جيدة من الجمهور الرقمي، وقد مر بتجربة مشابهة سابقًا. وينسحب ذلك على منصة TikTok التي قدمت بطريقة تفاعلية مختلفة عن المنصات الأخرى مما سمح لها بتحقيق عدد مستخدمين عالٍ.
واختتم حديثه بأن تحليل الشبكات الاجتماعية يُعد منهجًا قديمًا حيث بدأ بالظهور في العام 1908م حيث قام جورج سيميل بتقديم مفاهيم الشبكات الاجتماعية من خلال كتابه (On Individuality and Social Forms)، ثم تم تطوير هذا المنهج عبر عدة مراحل زمنية ليتلاءم مع الواقع الجديد، وأن هذه المفاهيم هي سبب ظهور شبكات التواصل الاجتماعية قبل ميزة التقنية، ذلك أن الإنسان شبكي بطبعه.