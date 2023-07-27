خبير التواصل علي الهمامي يؤكد على دور المحتوى في استقطاب الجمهور مستشهدًا بمراحل "Threads"

أكد خبير في التواصل علي الهمامي، أن نجاح التطبيقات مرهون بتقديم شكل جديد للمحتوى؛ مشيرًا إلى أن تحليل الشبكات الاجتماعية يُعد منهجًا قديمًا حيث تطورت عبر مراحل مختلفة لتُلائم الواقع الحالي، ضاربًا حول ذلك مثلًا منصة Threads: أطلقت شركة ميتا منتجها الحديث Threads، في محاولة للنيل من المنصة ذات الشعبوية المتصاعدة Twitter؛ مشيرًا إلى أن إطلاق المنصة جاء في الوقت الذي بدأت فيه الأخيرة فرض رسوم على توثيق الحسابات، وحاولت أيضًا دفع المستخدمين لدفع المزيد للتمكن من التصفح وقراءة المنشورات؛ إلا أنها تراجعت سريعًا عن ذلك.