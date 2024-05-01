العام المقبل.. "الجامعات" تفتح باب القبول للطلبة دون الحصر على المنطقة الإدارية

أصدر مجلس شؤون الجامعات قرارًا يقضي بفتح باب القبول لخريجي الثانوية العامة في الجامعات الحكومية من مناطق المملكة كافة، دون حصرها على المنطقة الإدارية التي تتبع لها الجامعة، وذلك ابتداءً من العام الدراسي 1446هـ.