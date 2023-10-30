المملكة تستضيف الاجتماع الـ 26 لمجلس معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

وتترأس المملكة العربية السعودية، ممثلة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، الذي فازت برئاسته من خلال تصويت أغلبية الدول الإسلامية لفترتين متتاليتين من ۲۰۱٨ - ٢٠٢٤م، وتأتي مشاركة المملكة في الاجتماعات تأكيداً على دورها المحوري إقليمياً ودولياً في تعزيز التعاون والعمل الإسلامي المشترك في جميع المجالات.