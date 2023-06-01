أصدقاء "مجموعة بريكس".. وزير الخارجية يغادر اليوم للمشاركة في الاجتماع الوزاري

يغادر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم إلى جمهورية جنوب إفريقيا؛ للمشاركة في الاجتماع الوزاري لأصدقاء "مجموعة بريكس" تحت شعار "شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة"، والمقرر عقده يومي (1 و2 يونيو 2023م)، في مدينة كيب تاون؛ وذلك بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.
ومن المقرر أن يبحث وزير الخارجية مع المشاركين في الاجتماع الوزاري لمجموعة "بريكس"، أبرز القضايا والمستجدات على الساحة الدولية، وتعزيز العمل متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في العالم أجمع، إضافة إلى عقد جملة من اللقاءات الثنائية مع وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة.