وزير التعليم يطلع على مخرجات جامعة الملك خالد في مجالات البحث والابتكار

استقبلت جامعة الملك خالد أمس وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، في جناحها المشارك بمعرض التقنيات والابتكارات الواعدة ضمن فعاليات مؤتمر الشراكات المستدامة المقام بتنظيم من وزارة التعليم في مدينة الرياض لمدة يومين، تحت شعار "البحث والابتكار نحو اقتصاد مزدهر".
واطلع الوزير بحضور عدد من الوزراء على مخرجات الجامعة في مجالات البحث والابتكار وبراءات الاختراع، وخطط وتطلعات الجامعة المستقبلية في هذا المجال.
من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حامد القرني، أن الجامعة حرصت من خلال مشاركتها في المعرض على استعراض أبرز مخرجاتها فيما يتعلق بالبحث والابتكار، المتمثلة في عدد من البرامج البحثية، وبراءات الاختراع، وكذلك منتجات ومراكز بحثية، إضافة إلى الاتفاقيات والشراكات الصناعية.
يُذكر أن من أبرز المنتجات البحثية التي تم عرضها في الجناح المشارك ابتكار إنتاج الكربون المنشط من مخلفات زراعة الأرز الحساوي، وابتكار لقاح حمى الوادي المتصدع، وابتكار خلية النحل الذكية. *