وزير التعليم يطلع على مخرجات جامعة الملك خالد في مجالات البحث والابتكار

من جانبه، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور حامد القرني، أن الجامعة حرصت من خلال مشاركتها في المعرض على استعراض أبرز مخرجاتها فيما يتعلق بالبحث والابتكار، المتمثلة في عدد من البرامج البحثية، وبراءات الاختراع، وكذلك منتجات ومراكز بحثية، إضافة إلى الاتفاقيات والشراكات الصناعية.