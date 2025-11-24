اتفاقية بين "بيئة مكة" وجمعية الصيادين لتعزيز استدامة الثروة البحرية

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام الفرع المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس وعدد من قيادات الفرع، إلى جانب رئيس الجمعية حامد بن يحيى الجهني، حيث تركز الشراكة على تطوير مبادرات نوعية تخدم الصيادين، وتعزز الوعي البيئي، وترفع مستوى الالتزام بممارسات الصيد السليمة بما يضمن حماية الأنظمة البيئية البحرية وتقليل المخاطر المرتبطة بالنشاطات غير المستدامة.