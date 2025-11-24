اتفاقية بين "بيئة مكة" وجمعية الصيادين لتعزيز استدامة الثروة البحرية
وقّع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بمحافظة جدة، في خطوة تهدف إلى دعم استدامة الثروة البحرية وتطوير القطاع السمكي كأحد القطاعات الحيوية في المنطقة.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام الفرع المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس وعدد من قيادات الفرع، إلى جانب رئيس الجمعية حامد بن يحيى الجهني، حيث تركز الشراكة على تطوير مبادرات نوعية تخدم الصيادين، وتعزز الوعي البيئي، وترفع مستوى الالتزام بممارسات الصيد السليمة بما يضمن حماية الأنظمة البيئية البحرية وتقليل المخاطر المرتبطة بالنشاطات غير المستدامة.
وتشمل بنود الاتفاقية التعاون في تنفيذ برامج مشتركة لتأهيل السواحل ومراقبة المصائد، إضافة إلى إقامة ورش تدريبية للصيادين لتعريفهم باللوائح البيئية وتنمية مهاراتهم المهنية، كما تتضمن دعم المشاريع التنموية التي ترفع كفاءة القطاع وتعزز الأمن الغذائي في المنطقة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود فرع الوزارة لتمكين الشراكات المجتمعية، وتوسيع نطاق التعاون مع القطاعات التعاونية المتخصصة، بما يسهم في تنمية الموارد الطبيعية، وحماية البيئات البحرية، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.