مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد الحركة لـ"سبعينية" بعملية استبدال ركبة بالروبوت الجراحي

بفضل من الله- أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عملية متقدمة وناجحة لاستبدال مفصل الركبة، باستخدام الربوت الجراحي Robotic surgeon، وأعادت الحركة لمريضة سبعينية، عانت من الخشونة الحادة والاحتكاك والتقوس الشديد وتآكل عظم المفصل، وغيرها من التبعات التي انتهت بها مقعدة على كرسي متحرك.
وقال د. محمد سكيك استشاري جراحة العظام والمفاصل، الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية، رئيس الفريق الطبي المعالج أن الحالة راجعت المستشفى على كرسي متحرك، شاكية من الصعوبة الشديدة في الحركة، والآلام الحادة، التي أدت إلى فقدان القدرة على النوم بشكل طبيعي، وضعف العضلات المحيطة بالمفصل.
وأضاف د. سكيك أن الفريق الطبي أخضعها لفحوصات طبية دقيقة، بدأت بالفحص الطبي المبدئي، ومن ثم التصوير الإشعاعي الذي أكدت نتائجه، وجود خشونة حادة بمفصل الركبة، إضافة إلى تآكل الغضاريف والعظم المحيط بها، مع تأثر الأربطة وعدم الإتزان في المشي.
واستطرد د. سكيك قائلاً، أن المريضة أجريت لها عملية لاستبدال مفصل الركبة مع تركيب دعامات لتعويض الأربطة المصابة والعظم المتآكل بالساق، واستغرقت العملية "3" ساعات، ومضى التدخل الطبي الذي استخدم فيه الربوت الجراحي، كما رسم لها في الخطة العلاجية، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، حيث تمكنت المريضة من المشي في اليوم التالي، ولاحقاً زال الإنحناء واستعادت الركبة شكلها الطبيعي، كما أن المريضة تخلصت من الآلام وغيرها من الأعراض الحادة التي كانت تقض مضجعها، إضافة إلى أنها استعادت قدرتها الكاملة على الحركة، حيث غادرت المستشفى إلى منزلها مشياً على قدميها وبحالة صحية جيدة بعد "4" أيام من التنويم والعناية الطبية الحثيثة.
وأوضح د. سكيك أن الربوت الجراحي ساعد الفريق الطبي على تنفيذ الخطة الموضوعة للعملية بإتقان، وهو ما ساهم لاحقاً في إعادة تأهيل المريضة.
يذكر أن عمليات استبدال المفاصل في مستشفيات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، يجريها كفاءات من أفضل الاستشاريين في جراحة العظام، وفق أحدث التقنيات التي من أبرزها الربوت الجراحي، والتي جعلت رحلة علاج مرضى المفاصل قصيرة وأكثر سهولة وراحة، حيث تمكّنهم من السير بعد العملية بعدة ساعات، وقللت من آلام ما بعد الجراحة، وزمن العملية وفترتي التنويم والعلاج الطبيعي.