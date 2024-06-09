مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد الحركة لـ"سبعينية" بعملية استبدال ركبة بالروبوت الجراحي

واستطرد د. سكيك قائلاً، أن المريضة أجريت لها عملية لاستبدال مفصل الركبة مع تركيب دعامات لتعويض الأربطة المصابة والعظم المتآكل بالساق، واستغرقت العملية "3" ساعات، ومضى التدخل الطبي الذي استخدم فيه الربوت الجراحي، كما رسم لها في الخطة العلاجية، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بالنجاح التام، حيث تمكنت المريضة من المشي في اليوم التالي، ولاحقاً زال الإنحناء واستعادت الركبة شكلها الطبيعي، كما أن المريضة تخلصت من الآلام وغيرها من الأعراض الحادة التي كانت تقض مضجعها، إضافة إلى أنها استعادت قدرتها الكاملة على الحركة، حيث غادرت المستشفى إلى منزلها مشياً على قدميها وبحالة صحية جيدة بعد "4" أيام من التنويم والعناية الطبية الحثيثة.