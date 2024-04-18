في هذه المجالات.. وظائف تعليمية شاغرة بجامعة الإمام لشغلها بنقل الخدمات

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر عدد من الوظائف (الإدارية والتعليمية)، وترغب في شغلها عن طريق نقل الخدمات لمن لديهم المؤهلات والخبرات، ممن هم على سلم الموظفين العام وشاغلي الوظائف التعليمية.
وأوضحت الجامعة أن التقديم على هذه الفرصة إلكترونياً عبر الرابط (iu.sa/Cs5x3)، وذلك بدءاً من تاريخ 1445/10/11هـ، وحتى نهاية يوم السبت الموافق 1445/10/18هـ.
وجاءت الوظائف الإدارية المتاحة في مجالات الصحافة والتصميم والمحاسبة، والهندسة الكهربائية والمعمارية والميكانيكية، والتقنية والحراسة الأمنية، فيما جاءت الوظائف التعليمية في اللغة الإنجليزية واللغة العربية.