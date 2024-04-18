في هذه المجالات.. وظائف تعليمية شاغرة بجامعة الإمام لشغلها بنقل الخدمات

⁧‫أعلنت جامعة الإمام‬⁩ محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توفر عدد من الوظائف (الإدارية والتعليمية)، وترغب في شغلها عن طريق نقل الخدمات لمن لديهم المؤهلات والخبرات، ممن هم على سلم الموظفين العام وشاغلي الوظائف التعليمية.