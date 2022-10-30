وزير الصناعة يعلن عن خمس فرص تعدينية جديدة في هذه المناطق

وأوضح الخريف أن الفرص الاستثمارية لرخص الكشف تشمل موقع بئر عمق الذي يقع في محافظة مهد الذهب بمنطقة المدينة المنورة، على مساحة تقدر بأكثر من 187 كيلومترًا مربعًا، ويحتوي على معدنَي النحاس والزنك، وموقع الردينية الذي يقع في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 78 كيلومترًا مربعًا، ويشمل رواسب خام الزنك والفضة، وموقع أم حديد الذي يقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 246 كيلومترًا مربعًا، ويضم مخزونًا كبيرًا من الفضة والرصاص والزنك والنحاس، بالإضافة لموقع جبل الصهايبة الذي يقع في محافظة تثليث بمنطقة عسير على مساحة تقدر بأكثر من 283 كيلومترًا مربعًا، ويضم مخزونًا من الزنك والرصاص والنحاس والحديد، وأخيرًا موقع جبل إدساس، ويقع في محافظة القويعية بمنطقة الرياض على مساحة تزيد على 121 كيلومترًا مربعًا، ويضم رواسب غنية من خام الحديد.