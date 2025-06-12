مجموعة stc توسّع شبكة الجيل الخامس على مستوى المملكة الى اكثر من 9500 موقع وتقدم تجربة رقمية متقدمة في الحرمين الشريفين خلال موسم الحج

وفي هذا السياق، أوضح المهندس هيثم الفرج، الرئيس التنفيذي للتقنية في مجموعة stc، قائلاً:

"تُعد تقنية الجيل الخامس المستقل 5G Standalone الجيل الأحدث من تقنيات الجيل الخامس، إذ تعتمد على بنية تحتية مستقلة بالكامل، وتمكّن من تخصيص موارد الشبكة بشكل مرن لتلبية احتياجات متخصصة للقطاعات الحكومية والخاصة. ومن خلال تقنيات مثل Network Slicing، يمكننا تقديم حلول مخصصة تدعم تطبيقات المدن الذكية، والرعاية الصحية الرقمية، والمصانع المؤتمتة، مما يعزز من جاهزية الشبكة لاحتياجات المستقبل، ويدعم الابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي في المملكة."