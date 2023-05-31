استمرار إخراج الحيوانات السائبة من داخل منطقة "حرة الحرة" في محمية الملك سلمان

أوضحت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، أن الفرق الميدانية المدربة والمتخصصة التي تم تشكيلها من الهيئة ووزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي، تواصل لليوم الثاني على التوالي في حصر وإخراج الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها من داخل منطقة "حرة الحرة" ووضعها في مُسيّجات خاصة؛ استعدادًا لتطبيق النظام بشكل كامل بحقها وحق ملاكها.