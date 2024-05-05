رئيس غامبيا يكرّم رئيس البنك الإسلامي للتنمية بوسام القائد الأكبر للجمهورية

منح رئيس غامبيا أداما بارو، أعلى وسام وطني في بلاده "وسام القائد الأكبر لجمهورية غامبيا"، لرئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر تقديرًا لجهوده ودوره القيادي ومساهماته في التنمية في غامبيا، خلال حفل أُقيم اليوم في العاصمة بانجول.
وقال الدكتور محمد الجاسر: "يعكس هذا التكريم جهودنا الجماعية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية نحو التنمية المستدامة والازدهار، ويؤكد أهمية مهمتنا لتعزيز النمو الاقتصادي والتضامن بين الدول الأعضاء وخارجها، ممتنون للغاية لهذا التقدير ما يدعم التفاني المشترك وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة".
وأضاف: تقف غامبيا كمثال رئيس لنموذج التنمية الذي ينتهجه البنك مع الدول الأعضاء، والذي يعطي الأولوية للنمو المستدام وتمكين المجتمع من خلال الشراكات الاستراتيجية والتركيز على الاستثمارات المستهدفة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والبنية التحتية والتعليم.
وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، خصص البنك الإسلامي للتنمية أكثر من 1.18 مليار دولار أمريكي لدعم مبادرات التنمية في غامبيا عبر 162 عملية ومبادرة، بهدف إنشاء مجتمع يعتمد على نفسه ومجهز لمواجهة التحديات المستقبلية.