رئيس غامبيا يكرّم رئيس البنك الإسلامي للتنمية بوسام القائد الأكبر للجمهورية

منح رئيس غامبيا أداما بارو، أعلى وسام وطني في بلاده "وسام القائد الأكبر لجمهورية غامبيا"، لرئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر تقديرًا لجهوده ودوره القيادي ومساهماته في التنمية في غامبيا، خلال حفل أُقيم اليوم في العاصمة بانجول.