أمين "آركو": الهدنة في غزة تُتيح مساحة أكبر لمساعدة ضحايا هجمات الاحتلال

وأشار أمين "آركو"، إلى أن وقف العمليات العسكرية سيؤدي إلى دخول مزيدٍ من المواد الإغاثية والوقود، وإخلاء الجرحى من الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة الذين أغلبهم من المدنيين "أطفال ونساء ومسنين"، وذوي الأمراض المزمنة، إلى جانب إعادة تأهيل المستشفيات داخل القطاع التي تعرّضت لقصفٍ أدى إلى تدمير أجزاءٍ منها وتوقف خدماتها، إضافة لنقص الوقود الذي تعتمد عليه في الطاقة؛ نظراً لفصل الكهرباء عن القطاع من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.