خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية للرئيس التونسي لدعوته لحضور القمة العربية

ونقل السفير الصقر، خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس التونسي، وتمنياتهما ـ حفظهما الله ـ، لحكومة وشعب تونس الأمن والاستقرار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لهما - أيدهما الله -، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.