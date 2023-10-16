"هلال مكة" ينفّذ 140 دورة ومحاضرة استفاد منها أكثر من 20 ألف شخص

وتحرص الهيئة بمنطقة مكة المكرمة على تدريب كل أفراد المجتمع من خلال برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطبية والإصابة الطارئة، أو عن طريق المحاضرات التوعوية لتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في الإسعافات الأولية ورفع استعدادات الكوادر الطبية الإسعافية والمواطنين والمقيمين؛ للمساهمة في إنقاذ الحالات الإسعافية المختلفة في اللحظات الأولى من وقوعها، لتفادي حدوث أي مضاعفات أو وفاة لا قدر الله تعالى ناتجة عن عدم تقديم الخدمة الطبية الإسعافية في الوقت المناسب.